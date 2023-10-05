شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية بجلسة نهاية الأسبوع.. والبورصة المصرية في عطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، بينما كانت البورصة المصرية في عطلة بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس 0.70% إلى 10764.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.40% إلى 22667.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الكويت

تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.61% إلى 6789.6 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181.9 مليون سهم عبر 11401 صفقة نقدية بقيمة 35.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.22 نقطة ليبلغ مستوى 5673.4 نقطة، من خلال تداول 111.7 مليون سهم عبر 5321 صفقة نقدية بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.77% إلى 7401.70 نقطة، من خلال تداول 70.2 مليون سهم عبر 6080 صفقة بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.04% إلى 5620.72 نقطة، من خلال تداول 71.6 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 10.4 ملايين دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.23% إلى 1950.87 نقطة. وبلغ حجم التداول 2.26 مليون سهم، بقيمة 566754.75 دينار بحريني. وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.11% إلى 737.84 نقطة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 1.23% إلى 10062 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 481 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.04% إلى 4734.99 نقطة، من خلال تداول 8.87 مليون سهم بقيمة 2.31 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية، الخميس، بمناسبة انتصارات أكتوبر، على أن يستأنف العمل بالبورصة الأحد 8 أكتوبر 2023.