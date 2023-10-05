شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا مجدداً في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت السعودية، الخميس، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الخامس على التوالي، بعد أن أكدت المملكة مواصلة خفضها الطوعي للإمدادات.

وقالت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بيان: «إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني إلى آسيا بواقع 40 سنتاً للبرميل مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 4 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي».

ويتماشى رفع الأسعار مع توقعات السوق زيادة قدرها نحو 45 سنتاً، ودفع سعر الخام المتوسط ​​الحامض إلى أعلى مستوياته هذا العام.

وأعلنت المملكة أنها ستواصل الخفض الطوعي في إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ورفعت أرامكو أيضاً سعر الخام الخفيف جداً المتجه إلى آسيا بمقدار 50 سنتاً في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3.35 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، في انعكاس لتعزيز أسعار الدرجات الخفيفة عالية الكبريت في السوق الفورية، مع الحفاظ على أسعار البيع الرسمية للخامين العربي المتوسط ​​والعربي الثقيل دون تغيير.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، رفعت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.50 دولار إلى 7.20 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة من دون تغيير عند 7.45 دولار مقابل خام أرجوس عالي الكبريت في نوفمبر/تشرين الثاني. (رويترز)