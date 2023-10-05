شكرا لقرائتكم خبر عن «بروج».. حلول مبتكرة للبنية التحتية والطاقة والسيارات والتغليف والزراعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تعد بروج للبترويكماويات، شركة مختصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتميزة. وقد تأسست عام 1998 نتيجة شراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بورياليس النمساوية، حيث يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، في حين يقع مركزها للابتكار في أبوظبي، ومجمعها الصناعي في مدينة الرويس الصناعية، بينما يقع مركزها للتطبيقات ووحدتها لتصنيع البوليمرات المركبة في شنغهاي بالصين، إضافة إلى مكتبها الرئيسي الخاص بأعمال التسويق والمبيعات في سنغافورة.

بفضل اعتمادها في عملياتها الإنتاجية على استخدام أحدث التقنيات الفريدة وأكثرها تطوراً من بورياليس، تنتج الشركة حلولاً مبتكرة ومستدامة وعالية القيمة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، التي تستخدم في العديد من التطبيقات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والتغليف المطور والزراعة والرعاية الصحية، كما تسهم حلولها في مواجهة العديد من التحديات العالمية كالتغير المناخي والحفاظ على الأغذية والحصول على مياه الشرب النظيفة، وترشيد استهلاك الطاقة ودعم جهود الرعاية الصحية وتعزيز إدارة المواد المستهلكة.

مجمعات متكاملة

تدير الشركة أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم في مدينة الرويس الصناعية، ولديها حضور إقليمي متنوع من خلال امتلاكها لعدد من المراكز اللوجستية والمستودعات وبوابات التصدير التي تتوزع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. وتعد اليوم واحدة من أكبر 5 منتجين للبولي أوليفين في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وقوة دافعة في سياسة التنويع والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت الشركة أول إنتاج لها عام 2001 بطاقة إنتاجية بلغت 450,000 طن سنوياً، ثم ما لبثت أن زادت طاقتها 10 أضعاف، خلال العقدين الماضيين، لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً من البولي أوليفينات، عام 2022، بعد تشغيل أحدث مشاريعها التوسعية وهي الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس.

ومن خلال شبكتها التجارية واللوجستية المتوسعة تركز «بروج» على تحقيق رسالتها الرامية إلى تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة الابتكار، حيث يلعب مركز بروج للابتكار في أبوظبي ومركز التطبيقات في شنغهاي دوراً حيوياً في دعم قطاع إنتاج البولي أوليفينات من خلال مساهمتهما في تطوير حلول ابتكارية جديدة تحقق فائدة وقيمة مهمة لأعمال الشركات المنتجة للبوليمرات وشركات الصناعات التحويلية والمستخدمين النهائيين. ويعمل في المركزين أكثر من 100 عالم وباحث ومهندس، أكثر من 40% منهم من الإماراتيين.

براءات اختراع

كما أن لدى الشركة إدارة خاصة بالملكية الفكرية لبراءات الاختراع، حيث حصلت حتى الآن على أكثر من 700 براءة اختراع عن منتجات تم تطويرها وتقدمت بأكثر من 1,100 طلب تسجيل للحصول على براءات اختراع. ويذكر أن أكثر من 25% من حجم مبيعات بروج السنوية هي منتجات جديدة تم تطويرها في مركز بروج للابتكار، الذي يتعاون أيضاً مع مراكز الابتكار التابعة لشركة بورياليس في أوروبا، ومع العديد من المؤسسات التعليمية مثل جامعة خليفة بأبوظبي لنشر وتطوير علوم البوليمرات في دولة الإمارات.

تقع أسواق بروج الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وتصدّر الشركة منتجاتها إلى عملائها في أكثر من 86 دولة حول العالم. لديها أيضاً 12 مكتباً للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ وإفريقيا، إضافة إلى 11 شريكاً في الشحن البحري و17 شريكاً في النقل البري لتوزيع منتجاتها من حلول البولي أوليفينات على عملائها في منطقة الشرق الأوسط. وفي شهر نوفمبر 2022، افتتحت بروج مع شركة أدنوك للخدمات والإمداد بوابة بروج العالمية في ميناء خليفة بأبوظبي، كما وقعت وثيقة الشروط الأساسية لاتفاقية شراكة استراتيجية للنقل المستدام مع شركة الاتحاد للقطارات، لنقل منتجاتها عبر السكك الحديدية من مصانعها بالرويس إلى موانئ التصدير بالدولة.

الانفتاح على المستثمرين

تأسست «بروج» في إبريل/نيسان 2022، ضمن اختصاص سوق أبوظبي العالمي، بغرض العمل شركة قابضة لشركة بروج للبتروكيماويات بفرعيها الإنتاجي والتسويقي، يونيو/حزيران 2022 تم إدراج شركة بروج بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد طرح 10% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. كان إدراجها هو الإدراج الأكبر على الإطلاق في تاريخ أبوظبي في حينه، والأكبر على الإطلاق في الاكتتاب العام الأولي للشركات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط. وأتاح إدراج أسهم الشركة للتداول أمام المستثمرين المشاركة في تعزيز نجاح الشركة وتوفير فرصة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، للاستفادة من النمو المستقبلي لشركة بروج، كما ساعد إدراج أسهم الشركة على تمكين بروج من الانفتاح على مجتمع المستثمرين المتمرسين في منطقة الخليج في الوقت الذي تكون فيه ما زالت قادرة على استقطاب المستثمرين الدوليين للطرح، وكذلك للمواطنين والمقيمين في الإمارات.

تدعم شركة بروج بشكل كامل استراتيجية السنوات العشر التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال إنتاج منتجات محلية الصنع وتوزيعها دولياً، حيث تضيف بروج قيمة مهمة إلى اقتصاد الإمارات من خلال منتجاتها ودعمها لتطوير صناعة البتروكيماويات، حيث تتماشى منتجاتها التي «صُنعت في الإمارات» مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها، كما تدعم بروج الموردين المحليين، من خلال عقد شراكات ناجحة تهدف إلى دفع عجلة التقدم نحو النمو الاستراتيجي طويل الأجل، وتنويع اقتصاد الإمارات.

صُنفت «بروج» واحدة من أكبر 2,000 شركة حول العالم، حسب تقرير مجلة فوربس العالمية لعام 2023، وجاءت في المرتبة ال20 في قائمة أكبر 50 شركة في الإمارات، من حيث قيمة العلامة التجارية حسب تقرير «براند فرانس يو أي إي 50».