شكرا لقرائتكم خبر عن «الغيث للطاقة» تبرم 3 اتفاقيات لبناء منشآت صناعية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف عاطف عريقات المدير التنفيذي لشركة الغيث للطاقة أن الشركة وقعت 3 اتفاقيات مع شركات روسية، لبناء منشآت صناعية متخصصة بالخدمات النفطية في أبوظبي.

وأوضح عريقات ل ”الخليج 365” أن هذه المصانع ستدعم عمليات الشركة في مجال خدمات النفط والغاز، حيث سيتم من خلالها بناء رؤوس آبار النفط وغيرها من الخدمات الأخري، ما سيدعم أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد عريقات بأن الشركة حققت نمواً في أعمالها بنسبة تتراوح بين 20 25%، في العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، معرباً عن أمله في مواصلة نمو عمليات وأعمال الشركة خاصة، عقب العقود التي جرى إبرامها مع شركات النفط الوطنية.

ولفت إلى أن جناح شركة الغيث للطاقة في معرض «أديبك» يضم تحت مظلته 27 شركة إقليمية وعالمية تستعرض أحدث تكنولوجيات أعمال الحفر والاستكشاف والخدمات في القطاع.