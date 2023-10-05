شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "هيئة الزكاة" يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع العشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.

وشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير المالية في سلطنة عُمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان الحبسي، وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وكذلك المستجدات التي تتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.

كما شهد الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي لتفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

وفي مداخلة المملكة، قدم المهندس أبانمي، الشكر لسلطنة عُمان على جهودها الحثيثة خلال سنة الرئاسة لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق آمال وتطلعات قادة دول المجلس.

وأشار إلى أهمية دعم دول المجلس لتنفيذ مبادرة الإطار المشترك التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين لمعالجة مخاطر الديون التي تواجهها الدول منخفضة الدخل، وذلك في ظل ارتفاع الديون العالمية وازدياد مخاطر استدامة الديون للعديد من الدول منخفضة الدخل.