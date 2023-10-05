شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم إثيبوبيا بـ 650 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية دعم مالي بقيمة 650 مليون يورو لدعم برامج التنمية في البلاد.

ووقع على الاتفاقية في العاصمة الإثيوبية وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكة الدولية، جوتا أوربيلاينن.

تعزيز جهود التنمية

قالت المفوضة الأوروبية إن إطلاق البرنامج يوضح رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم إثيوبيا للخروج من الصراع وتعزيز جهودها التنموية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه إثيوبيا تحديات متعددة الأوجه، بما في ذلك تفشي وباء الكوليرا وتدفق اللاجئين الفارين من القتال في دول الجوار.