شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنبة 4.3%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.6%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 2.4%، 2.2%، على التوالي.

ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.3%، 1.1%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7%، 3.1%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 894.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 257.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.