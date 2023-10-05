شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تفتتح محطة خدمة مدمجة بالفرجان في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إينوك عن افتتاح أحدث محطات الخدمة المدمجة التابعة لها في الفرجان ضمن منطقة جبل علي الأولى، وذلك بما يتماشى مع خططها المستمرة للتوسع في قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

هذا وتتخذ المحطة موقعاً استراتيجياً مقابل مركز التسوق «الفرجان بافيليون»، ضمن واحدة من أشهر المناطق السكنية في دبي، والمطورة من قبل شركة «نخيل» التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتخدم المحطة سكان المنطقة، إضافة إلى سائقي السيارات في المناطق المجاورة مثل مجمّع دبي للاستثمار ومدينة دبي الرياضية، ومنطقة عقارات جميرا للجولف.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا افتتاح محطة خدمة مدمجة جديدة في الفرجان، هذه الوجهة النابضة التي تجسد الروح الحقيقية للمجتمع، في خطوةٍ تأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا الشاملة للنمو والتي تهدف إلى إثراء تجارب العملاء وتسهيل عملية التزود بالوقود. وإلى جانب تلبية احتياجات دولة الإمارات المتنامية من الطاقة عبر توفير خيارات فعّالة وآمنة للتزوّد بالوقود؛ وملتزمون بالتعاون مع الكيانات الأخرى العاملة في دبي، مثل «نخيل»، لدعم التقدّم المستمر للدولة وتعزيز نهضتها».

​​​​​​​ويمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع «اينوك باي» ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن»، علاوة على برنامج المكافآت «Yes» الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر على امتداد شبكة محطات خدمة إينوك.