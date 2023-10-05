شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «ريفيان» تهوي 20% بعد إعلانها خططاً لجمع 1.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم شركة «ريفيان أوتوموتيف» 20%، الخميس، بعد أن فاجأت الشركة المستثمرين بخطة لتقديم سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار. كما قدمت تقديراً أولياً لإيراداتها في الربع الثالث، الذي يتماشى مع تقديرات «وول ستريت».

وفي ملف تنظيمي في وقت متأخر من الأربعاء، قالت ريفيان: «إنها تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 1.29 مليار دولار و1.33 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات وول ستريت البالغة 1.3 مليار دولار، وفقاً لشركة «إل إس إي جي»، المعروفة سابقاً باسم «ريفينيتيف».

وقدرت ريفيان أيضاً أن لديها نقداً وما يعادله بقيمة 9.1 مليار دولار اعتباراً من 30 سبتمبر، بانخفاض من 10.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

واتخذت ريفيان خطوات في وقت سابق من هذا العام لإبطاء الإنفاق وتعزيز ميزانيتها العمومية، بما في ذلك تخفيض عدد الموظفين بنسبة 6% في فبراير وبيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار في مارس. كما أخرت الشركة إطلاق منصة المركبات «آر 2» الأصغر حجماً القادمة من عام 2025 إلى عام 2026. لكن أخبار العرض الأخير كانت مفاجأة للمستثمرين. (وكالات)