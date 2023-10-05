شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «لوسيد» تهوي 9% بعد إطلاقها نسخة أرخص من «Air Pure» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم مجموعة لوسيد في التعاملات المبكرة الخميس، بعد أن أطلقت الشركة نسخة أرخص من سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة «Air» في محاولة لزيادة الطلب. وانخفض السهم بنسبة 9% تقريبًا.

وقالت شركة لوسيد إنها ستقدم الآن نسخة ذات محرك واحد ذات دفع خلفي من سيارة السيدان «Air Pure» بسعر يبدأ من 77400 دولار مع نطاق يبلغ 410 أميال. وهذا أقل بمقدار 5000 دولار من الطراز السابق الأقل تكلفة، وهو إصدار الدفع الرباعي ثنائي المحرك من «Air Pure»، والذي لا يزال متاحًا.

وقالت شركة لوسيد إن سيارة Air Pure الجديدة ذو المحرك الواحد متاحة للطلب على الفور.

وانخفضت أسهم «لوسيد» بنسبة 19% تقريبًا منذ بداية عام 2023 حتى إغلاق الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب المستمر على «Air». على الرغم من أن السيارة تلقت مراجعات قوية ويمكنها المطالبة بأطول مدى لأي سيارة كهربائية متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة، إلا أنها باهظة الثمن، وهو مصدر قلق متزايد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي ومع قيام المنافسين، بما في ذلك شركة «تيسلا»، بتخفيض الأسعار بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعد الإصدار الجديد من «Air Pure» ذو الدفع بالعجلات الخلفية هو أول عرض من «لوسيد» بسعر يبدأ من أقل من 80 ألف دولار. ولم تُصدر شركة «لوسيد» بعد إجمالي إنتاجها وتسليماتها للربع الثالث. ومن المتوقع أن تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث في أوائل نوفمبر. (وكالات)