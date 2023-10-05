شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لإيجارات الفلل في دبي.. والشقق عند مستويات 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

ذكر تقرير جديد أن متوسط إيجارات الشقق في دبي وصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، في حين وصلت إيجارات الفلل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وقالت شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي»، إن الإيجارات مستمرة في النمو بعد إصدار تقرير الإيجارات في دبي لعام 2023. ومنذ بداية العام حتى يوليو 2023 شهدنا ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 22%.

وبالنسبة للشقق، يبلغ متوسط الإيجار 95.5 درهم للقدم المربعة في عام 2023، أي أقل بفلسين من 95.7 درهم في عام 2017. وبالنسبة للفلل، يبلغ متوسط الإيجار 91.3 درهم للقدم المربعة، وهو الأعلى على الإطلاق، حسبما قال تيمور خان، رئيس أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «سي بي آر إي».

وشهد سوق الإيجارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات والنشاط خلال العامين الماضيين، منهياً بذلك دورة النمو السلبية التي بدأت في منتصف عام 2015 واستمرت حتى أواخر2021.

عدد عقود الإيجار

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه منذ بداية العام حتى يوليو 2023، وصل إجمالي عدد عقود الإيجار إلى 325,727 عقداً، بزيادة قدرها 43.5% عن 227,011 عقداً مسجلة في نفس الفترة من عام 2019.

وتقدم البيانات أيضاً تحليلاً شاملاً للاتجاهات الحديثة في عقود الإيجار الجديدة والحالية وتقدم رؤى حول الاتجاه المستقبلي لسوق الإسكان في دبي.

ويسلط التقرير الضوء على نمو بنسبة 12.6% في إجمالي عدد العقود الجديدة المسجلة، مقارنة بنمو بنسبة 29% في عمليات تسجيل الإيجارات المتجددة.

ويشير هذا إلى أن المستأجرين أصبحوا أقل ميلاً إلى الانتقال بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالحصول على عقود إيجار جديدة، خاصة في المناطق السكنية الرئيسية والأساسية.

حماية لوائح الإيجار

ويستفيد العديد من المستأجرين أيضاً من الحماية التي توفرها لوائح الإيجار الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري. وتهدف هذه التوجيهات إلى الحد من الزيادات السنوية بحد أقصى 20%، وتحقيق أعلى نسبة مسموح بها أمر نادر في معظم الحالات.

وقال تيمور خان: «لقد أدى الارتفاع الكبير في الطلب إلى تغيير ديناميكيات سوق الإيجارات السكنية في دبي بشكل كبير. وفي هذا السوق المفضل للمالكين، يمكن لعقود الإيجار الجديدة أن تتطلب أقساطًا كبيرة مقارنة بالعقود المجددة».

وأضاف: «بينما بدأ هذا الاتجاه في التراجع في قطاع الشقق السكنية مع اختبار حدود القدرة على تحمل التكاليف ومواكبة عمليات التجديد لإيجارات السوق، لا يزال قطاع الفلل يشهد تبايناً كبيراً بين الطلب والعرض، ما يضمن احتمالية ارتفاع أقساط التأمين في هذا القطاع أن تظل مرتفعة لفترة طويلة». ويعتمد مشهد الإيجار المتطور في دبي على العديد من العوامل، بما في ذلك الطلب القوي، والتدابير التنظيمية، والتحول الشامل في تفضيلات المستأجر.