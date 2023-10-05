شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الأمريكي يتقلص إلى أدنى مستوى له منذ 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم، تقلص العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أغسطس، مع وصول أرقام الصادرات والخدمات والسلع إلى مستويات قياسية.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز التجاري انكمش 9.9 % إلى 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، كما توقع الاقتصاديون انكماشًا أقل.

زيادة الصادرات

زادت صادرات السلع والخدمات 1.6 % إلى 256 مليار دولار، إذ شهدت صادرات السلع زيادة 1.8 % إلى 171.5 مليار دولار، كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 84.5 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.7 % إلى 314.3 مليار دولار، إذ شهدت واردات السلع انخفاضًا بنسبة 0.9 % إلى 256 مليار دولار وسط انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ما قد يشير إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.