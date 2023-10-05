شكرا لقرائتكم خبر عن بالقطارات.. "سار" و"سبل" توقعان عقدًا لتعزيز خدمات النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" والشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سبل"، عقدًا لتعزيز خدمات نقل وشحن المستندات والطرود والبضائع محليًا وعبر منافذ المملكة.

ومثل جانب "سار" نائب الرئيس للخدمات المشتركة صلاح العمير، ومن "سبل" نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في ريان الشريف.

ويستمر العقد الجديد 3 سنوات ليعزز العمل المشترك للارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية من خلال تسريع خدمات إيصال الشحنات، وتحفيز حركة النقل عبر المدن والقرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الشراكات الوطنية

أوضح "العمير"، أن التعاون بين "سار" و"سبل" يأتي محصلة طبيعية لتعزيز مفهوم الشراكات الوطنية، وتكريسها على أرض الواقع جزءًا من مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وعلى ضوء معطيات رؤية السعودية 2030.

من جهته، أفاد "الشريف"، بأن العقد الجديد يسهم في دعم دور "سبل" أحد أفضل مقدمي الخدمات والمنتجات البريدية واللوجستية ذات الجودة والموثوقية العالية، والتي تضاهي أفضل الممارسات العالمية، ومنها خدمات العنوان الوطني، والميل الأخير، للمساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.