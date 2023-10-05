شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم التاسع.. الذهب يتراجع وسط مخاوف من الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الذهب اليوم الخميس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1819.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية.

سعر الذهب

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي في حين انخفض تسريح العاملين في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر والذي يصدر غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن أرباب العمل أضافوا 170 ألف وظيفة.

المعادن النفيسة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 20.94 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8% إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام.

وانخفض البلاديوم 1.8% إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في 5 سنوات.