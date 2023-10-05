شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير النقل في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول الاتحاد البريدي العالمي، على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي.

وناقش الجاسر مع وزير الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا في جنوب أفريقيا موندلي جونجوبيلي، ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في الكاميرون مينيت ليبوم لي ليكينج، ووزير البريد وتكنولوجيات المعلومات الجديدة في النيجر راليو سيدي محمد، ووزير النقل والاتصالات في ليتوانيا الدكتور ماريوس سكوديس، ووزيرة الاقتصاد الرقمي والبريد والتحول الرقمي في بوركينا فاسو إيمناتا ساباني، ونائب وزير الاتصالات في دولة اليابان يوشياكي تاكيوتشي، ونائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ناميبيا إيما ثيوفيلوس، سُبل التعاون وتعزيز العلاقات وترسيخ الترابط البريدي على المستوى الإقليمي والعالمي.

مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

يُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم من أجل دعم فرص الابتكار والتقنيات الحديثة وتسخيرها للنهوض بمستقبل الخدمات البريدية.