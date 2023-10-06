شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 9.98 نقاط عند 33119.57.

كما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 5.57 نقاط ما يعادل 0.1 % عند 4258.18 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك 16.18 نقطة ما يعادل 0.1 % عند 13219.83 نقطة.

أسعار العملات

في سوق العملات، انخفض الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض الذهب للجلسة التاسعة على التوالي مع ظهور بيانات تشير إلى شح سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1831.80 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.