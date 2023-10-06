شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العجز التجاري الأمريكي خلال أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الوزارة أن العجز التجاري تراجع خلال أغسطس إلى 58.3 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 64.7 مليار دولار خلال يوليو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وكان المحللون يتوقعون تراجع العجز إلى 62.3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات

جاء تراجع عجز الميزان التجاري بأكثر من التوقعات على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6% إلى 256 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7% إلى 314.3 مليار دولار.

وسجلت صادرات السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية نموًا بدرجة ملموسة خلال أغسطس الماضي، في حين تراجعت صادرات السيارات ومكوناتها والمحركات.

في الوقت نفسه، سجلت واردات السلع الرأسمالية تراجعًا كبيرًا، ما أسهم في تعويض الارتفاع في قيمة واردات الإمدادات الصناعية والمواد الخام مثل النفط الخام.