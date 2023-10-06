شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشهد بيع شقة بـ 200 مليون درهم في «ون زعبيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل مشروع «ون زعبيل» ضمن منطقة «زعبيل الأولى» في دبي بيع شقة سكنية بقيمة 200 مليون درهم، وتبلغ مساحتها 3,877 متر مربع.

وحققت المبيعات الإجمالية مع انطلاق تعاملات اليوم الجمعة أكثر من 271 مليون درهم.

ومشروع «ون زعبيل» هو عبارة عن عنوان سكني حصري يُعرف بأطول مبنى أفقي في العالم ويقدم مجموعة مختارة من المساكن والمساحات المكتبية والفندقية، ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من أبرز معالم المدينة.

يتكون المشروع من برجين توأمين، حيث يبلغ ارتفاع البرج الأول 300 متر، ويضم مجموعة من المساحات المكتبية والفنادق. وأما بالنسبة إلى البرج الثاني الذي يضم مساكن ذات تصميمات فاخرة يبلغ ارتفاعه 235 متراً.