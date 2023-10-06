شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تحدد 11 أكتوبر للتداول على أسهمها بعد زيادة رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الخليج للملاحة إنها استكملت كافة متطلبات زيادة رأس مال الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بناءً على قرارات اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 11 سبتمبر/ أيلول 2023، والتي تضمنت موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليون من الصكوك إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 درهماً.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها أن إجراءات الزيادة في سوق دبي المالي كالتالي:

* تاريخ التفعيل: 10 أكتوبر 2023 (بعد ساعات التداول).

* تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة متضمنة للأسهم الناشئة عن زيادة رأس المال: 11 أكتوبر 2023.

* رأس المال قبل الزيادة: 637,695,625 درهما.

* رأس المال بعد الزيادة: 837,695,625 درهما.

* نسبة الزيادة: 31.36%.

وأكدت «الخليج للملاحة» أنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر السهم الحالي. كما أن جميع الأسهم الجديدة والبالغ عددها 200 مليون سهم ستكون خاضعة لفترة حظر عن التداول.