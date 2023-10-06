شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الأنصاري» يوصي بتوزيع 300 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الأنصاري للخدمات المالية إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على دعوة انعقاد جمعية عمومية للمساهمين يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشروطة بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت الشركة في بيان لها على موقع سوق دبي المالي إنها رفعت توصية لتوزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها 300 مليون درهم، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد، والتي ستعرض على المساهمين للموافقة عليها في الجمعية العمومية.

وأكد مجلس إدارة الشركة في وقت سابق التزامه بتوزيع أرباح مالية على المساهمين لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، كما تم الإعلان عنها خلال الاكتتاب العام، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي.