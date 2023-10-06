سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك البركة على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي على مستوياته الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وقدر بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.