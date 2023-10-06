النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 % وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 % هذا الأسبوع بحسب رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 % إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.5 % إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت 2 % .

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا “أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي”.