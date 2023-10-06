شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية باستكمال إجراءات استلام وحداتهم والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك في إطار قيام اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بإدارة وتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.
من الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدى يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية .
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