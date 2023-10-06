بداية التعاملات.. هبوط بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1820 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.