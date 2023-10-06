شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي سلسلة من التراجعات قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، الجمعة، مستفيداً من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع؛ وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1823.59 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى مواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي؛ إذ هبط 1.3 في المئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1837.60 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاماً وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان إلى تسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: «أرى أن السوق ليس لديه قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه إلى حين صدور بيانات الوظائف الأمريكية».

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 21.01 دولار للأوقية وربح البلاتين 0.3 في المئة إلى 857.23 دولار وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1149.51 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.

(رويترز)