شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ / آذار على الرغم من ارتفاعها في التعاملات المبكرة، الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان، صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 في المئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 في المئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 84.43 دولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءاً من الخسائر التي شهدتها الخميس وبلغت اثنين في المئة.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا: «أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاسٍ شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات ما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي».

وتابع مويا: «أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ في جذب المشترين بالنظر إلى أن سوق النفط ستظل تشهد نقصاً على المدى القصير».

ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.

وتترقب الأنظار الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد.

(رويترز)