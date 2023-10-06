شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرغ: مطاعم دبي المحلية تنطلق إلى العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «بلومبيرغ» إن مطاعم دبي المحلية أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم وأصبحت علاماتها التجارية موجودة في المدن العالمية الكبرى، بعد أن كانت المطاعم العالمية هي التي تتمدد إلى الإمارة.

فبعض المطاعم التي صنعت علامتها التجارية محلياً في دبي، من محال الوجبات السريعة والمطاعم الفاخرة، بدأت في غزو جميع أنحاء العالم في تزامن مع تطور وتوسع أعمال الضيافة في المنطقة.

وبحسب «بلومبيرغ» ستنفق شركة «فاندامنتال هوسبيتاليتي»، ومقرها دبي، 140 مليون دولار حتى عام 2024 لافتتاح 18 مطعماً ونادياً؛ عشرات منها في مواقع جغرافية شهيرة مثل لندن وميامي وماربيا بإسبانيا.

وسيظهر مطعم كينويا، مطعم الرامن المحبوب، لأول مرة في لندن يوم السبت في متجر هارودز.

أما المطعم الهندي «ريسيند ستوديو»، والذي فاز بنجمة ميشلان الثانية هذا العام، تخطط الشركة القائمة عليه لفتح عدة مواقع في الهند بحلول نهاية العام.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذا التمدد في العالم يأتي مدفوعاً بسمعة دبي المزدهرة وجهةً عالمية لتناول الطعام ومجتمع يميل الوافدون إليه للإقامة فيه بشكل دائم كما أن اقتصادها المحلي قوي يجعل المطاعم مشغولة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت وكالات السياحة الإماراتية في مشهد المطاعم في الدولة، حيث قامت برعاية جوائز مثل ميشلان وبرامج تلفزيونية مثل «أطباق دبي» لجيسون أثرتون والتي تم بثها على شبكة ITV في المملكة المتحدة.