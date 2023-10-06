شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجه الدولار، الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر، لكنه تحرك في الأغلب في نطاق محدود مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة بحثاً عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الاتحادي سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي. وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014. ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً تقريباً مسجلاً 107.34.

ويتجه الدولار أيضاً صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعاً على التوالي أمام اليورو الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07 في المئة إلى 1.0541 دولار.

ويصدر تقرير الوظائف الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ودفعت العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.

واستقرت أيضاً عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 4.8836 في المئة في أحدث التعاملات بعد ارتفاعها فوق خمسة في المئة للمرة الأولى منذ 2007 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.7151 في المئة في أحدث التعاملات، كما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 5.0244 في المئة.

وتوقف الدولار الجمعة عن الارتفاع بمنزلة استراحة للين الذي سجل 148.73 للدولار في أحدث التعاملات.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.02 في المئة إلى 0.6369 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.04 في المئة إلى 0.59605 دولار أمريكي.

(رويترز)