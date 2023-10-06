شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 13350 علامة تجارية في الإمارات خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري؛ 13350علامة، بحسب بيانات «وزارة الاقتصاد».

في حين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في سبتمبر/ أيلول 2023، أكثر من 1377 علامة جديدة، تنوعت بين شركات محلية وعالمية كبرى داخل مناطق البر الرئيسية وكذلك المناطق الحرة.

وتنوعت العلامات التجارية المسجلة لشهر سبتمبر/ أيلول الفائت؛ بين قطاعات التكنولوجيا وحلول الشبكات الذكية والحاسب الآلي وخدمات الدفع الإلكتروني وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية والقطاع العقاري والمقاولات والاتصالات والهواتف المتحركة ومواد البناء والسياحة والسفــــر وإدارة الفنــــادق والتجهيــــزات الفندقية والبنوك والخدمـات المصرفيـــة والصناعة والمطاعم والمقاهي والاستثمار وخدمات النفط والغاز وخدمات المطارات والمــواد الغذائيـــة والمأكــــولات الشعبيــــة والمكملات الغذائية وخدمات تقديم الطعام والتموين وتوصيل الطلبات وغيرها.