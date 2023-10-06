شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعاً شهرياً في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجمعة، إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس/آب 3.9 في المئة مقارنة بيوليو/تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين توقع ارتفاعاً قدره 1.8 في المئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9 في المئة في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

(رويترز)