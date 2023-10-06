شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي الياباني» ينخفض بضغوط من شركات الرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، الجمعة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق بحثاً عن دلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.26 في المئة إلى 30994.67 نقطة.

وكان المؤشر متقلباً هذا الأسبوع وخسر 2.7 في المئة يوم الأربعاء وربح 1.8 في المئة في الجلسة السابقة. وفقد 2.7 في المئة خلال الأسبوع.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالنمو شديدة التأثر بأسعار الفائدة فهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.59 في المئة، وسهم أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.65 في المئة. وهبط سهم دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة التكييف 1.2 في المئة.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند الإغلاق عند 2264.08 نقطة، مرتفعاً 0.1 في المئة عن الجلسة السابقة. لكنه خسر 2.5 في المئة خلال الأسبوع.

وارتفع سهم تاكيدا للمستحضرات الدوائية 1.47 في المئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر توبكس. وصعد سهم شركة ميتسوبيشي كورب للتجارة 1.27 في المئة.

وصعدت أسهم شركات الشحن 2.09 في المئة لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 2.21 في المئة لتصبح القطاع الأسوأ أداء.

(رويترز)