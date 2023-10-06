شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليار درهم تحويلات مالية عبر «بوتيم» خلال 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «أسترا تك»، عن زيادة استثنائية في حجم التحويلات المالية عبر خدمة PayBy للتكنولوجيا المالية التي تدعمه منصة «بوتيم»، حيث ارتفعت معاملاتها بمقدار 41 ضعفاً منذ إطلاقها في يناير 2023. وتخطت التحويلات المالية خلال 4 أشهر حاجز المليار وثلاثمئة مليون درهم.

وأسهم هذا النجاح في تعزيز مكانة منصة «بوتيم» في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات وترسيخ حضورها المالي بما يضاهي إمكانات البنوك التقليدية.

ويأتي هذا التحول مدفوعاً بالتوسع في قاعدة مستخدميها التي تتجاوز حالياً 150 مليون مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد المستخدمين لحلول المنصة بشكل ملموس.

وشهد تطبيق «بوتيم» فائق القدرات والمدعوم من PayBy زيادة في عدد المعاملات منذ شهر يناير بنسبة 75% على أساس ربع سنوي في مختلف منتجات التكنولوجيا المالية التي يقدمها.

وتبرز ممرات التحويلات المالية من السوق الإماراتية إلى الهند، تليها باكستان والفلبين، باعتبارها الأهم في هذا المجال. وسجلت المنصة نسبة نجاح بلغت 98% في جميع المعاملات التي تمت معالجتها حتى الآن.

ويشكل إنجاز «بوتيم» ثمرة عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية التي قامت بها المنصة، والتي لعبت دوراً فعالاً في دعم هذا النمو، بما في ذلك التعاون مؤخراً مع شركة «فوري» في مصر والاستحواذ على شركة «واي فاينانس» في الفلبين.

فائق القدرات

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «برزت شركتنا خلال أشهر قليلة بصفتها لاعباً أساسياً في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات، فسرعان ما بدأنا نشهد إنجازات رؤية تطبيقنا فائق القدرات، وهو ما يعكس إمكاناتنا الكبيرة ومنتجاتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. وتطورت «بوتيم» لتصبح منصة واسعة النطاق تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات بين العملاء والتحويلات المالية الدولية وإصدار البطاقات. وتتيح منهجية المنصة الشاملة للأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية إجراء معاملات عالمية سلسة، ما يعود بالفائدة على المستخدمين والتجار على حد سواء».