شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض السندات السيادية المصرية بالدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.

وخفضت وكالة «موديز» تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا؛ إذ انخفضت 2.8 سنت.

(رويترز)