شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تواصل الانخفاض للشهر السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر السادس على التوالي في سبتمبر/ أيلول، بحسب بنك التمويل العقاري البريطاني «هاليفاكس»، حيث يظهر سوق العقارات في بريطانيا علامات على الهدوء في نسب التراجع.

وقال البنك في بيان، الجمعة، إن متوسط سعر المنزل في سبتمبر انخفض بنسبة 0.4% عن أغسطس إلى 278.601 جنيه استرليني (339.150 دولار) تاركاً القيم أقل بنسبة 4.7% عن العام السابق.

وتتناقض هذه الأرقام مع نتائج المسح الذي قامت به مؤسسة إقراض الرهن العقاري المنافسة «نيشن وايد بلدينغ سوسياتي» والتي أظهرت أن أسعار المنازل ظلت ثابتة في سبتمبر.

ومع ذلك فإن الانخفاض الشهري الذي أبلغت عنه «هاليفاكس» كان أقل بكثير من انخفاض أغسطس البالغ 1.8%، وقال كلا البنكين إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري تعطي سبباً للاعتقاد بأن سوق الإسكان يتجه نحو مزيد من الاستقرار.

ويتوقع المحللون أن تنخفض أسعار المنازل بنحو 10% عن الذروة التي بلغتها في أغسطس من العام الماضي؛ وهذا يعني أن سوق العقارات قد يكون في منتصف فترة الركود.

وقال «هاليفاكس» إن نسبة سعر المنزل إلى الدخل تبلغ الآن 6.2 مقابل 6.3 في أغسطس، بفضل ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار العقارات.

وفي حين انخفضت الأسعار بحوالي 1200 جنيه استرليني عن الشهر السابق، وهي أقل بمقدار 14000 جنيه استرليني من ذروة أغسطس 2022، إلا أنها لا تزال أعلى بمقدار 39400 جنيه استرليني من مستويات ما قبل الوباء وأعلى بـ2700 جنيه استرليني من مستواها عندما بدأ سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا في الارتفاع في ديسمبر 2021..

وسجلت جميع دول المملكة المتحدة والمناطق الإنجليزية التسع انخفاضاً في الأسعار، وكان أكبر الانخفاض في جنوب إنجلترا حيث انخفض متوسط العقارات بنسبة 5.7% خلال العام الماضي.

وتتمتع أيرلندا الشمالية حالياً بأسعار المنازل الأكثر مرونة.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار العقارات السكنية في لندن بنسبة 4.8% خلال العام الماضي إلا أنها لا تزال أغلى مكان في المملكة المتحدة لشراء منزل بمتوسط سعر يبلغ 525.678 جنيهًا استرليني. (وكالات)