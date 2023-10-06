شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي ينخفض مجدداً أمام الدولار لأدنى مستوى في 7 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

تراجع الروبل الروسي، الجمعة، إلى أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع متجاوزاً 101 مقابل الدولار؛ تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، وتراجع تدفق العملات الأجنبية من المصدرين في بداية الشهر.

وانخفض الروبل 0.6 % مقابل الدولار إلى 101.02، بعد أن لامس في وقت سابق 101.50، وهو أضعف مستوى له منذ 14 أغسطس/ آب.

وكان قد خسر 0.6% ليتم تداوله عند 106.40 مقابل اليورو، وانخفض 0.6% مقابل اليوان إلى 13.81.

وأدى الانخفاض الأخير للروبل في أغسطس/ آب إلى قيام بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%، ومناقشة السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة، لكن التدخلات كانت أكثر محدودية.

وقال الكرملين إنه لا يوجد سبب للقلق وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس إلى أن ضعف الروبل يمثل مشكلة لكنه أشاد أيضاً بمرونة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد عقب أزمتها مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع، إن التضخم المتسارع بلغ 5.94% في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، من الـ 13% الحالية، في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الروسية الرئيسية، 0.1% إلى 84.15 دولار للبرميل؛ بالقرب من أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس.

وأعلنت الحكومة الروسية الجمعة رفع الحظر المفروض على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب بالموانئ، ما أدى إلى إزالة الجزء الأكبر من القيود المفروضة في 21 سبتمبر/ أيلول.