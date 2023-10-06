شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى 207 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 سبتمبر الماضي، مقابل 205 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات المعدلة.

في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 210 آلاف طلب مقابل 204 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

طلبات الإعانة خلال أسبوعين

وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تراجعه قبل ذلك إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، عندما سجل 202 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة مستمرة، والتي تستمر أكثر من أسبوع، إلى 1.7 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل تراجع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 208.75 ألف طلب أسبوعيًا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 2500 طلبًا عن الأسبوع السابق عليه، الذي سجل 211.25 ألف طلب وفقًا للبيانات المعدلة.

تراجع 1000 طلب

وقالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر الماضي تراجع بواقع 1000 طلب عن الأسبوع السابق إلى 1.664 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليون و667.5 ألف طلب بانخفاض قدره 5000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، الذي سجل مليون و672.5 ألف طلب، وفقًا للبيانات المعدلة.