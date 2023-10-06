شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعًا على التوالي أمام اليورو، الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة إلى 1.0541 دولار.

يأتي هذا مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثًا عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

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مؤشر الدولار

وسجل مؤشر الدولار استقرارًا في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014، ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا تقريبا مسجلا 107.34.

تقرير الوظائف الأمريكية

ويصدر تقرير الوظائف الأمريكية، اليوم الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، ودفعت العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.

واستقرت أيضا عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية اليوم الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما 4.8836 بالمئة في أحدث التعاملات بعد ارتفاعها فوق خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 2007 في وقت سابق هذا الأسبوع.

عوائد السندات

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار، واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.7151 بالمئة في أحدث التعاملات، كما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 5.0244 بالمئة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.02 بالمئة إلى 0.6369 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.59605 دولار أمريكي.

وتوقف الدولار اليوم الجمعة عن الارتفاع بمثابة استراحة للين الذي سجل 148.73 للدولار في أحدث التعاملات.