شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «إثراء» يقدّم 800 فرصة وظيفية للمواطنين في نسخته الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، تنطلق الاثنين المقبل النسخة الثالثة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بهدف التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة.

ويستمر المعرض على مدار يومي 9 و10 أكتوبر 2023، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 60 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة. ويستهدف المعرض توفير ما يفوق 800 وظيفة في الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024، في متناول الشباب والشابات من حملة مؤهل الثانوية العامة، والبكالوريوس، ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.

توطين القطاع المالي

ويأتي المعرض ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، ورفع نسب التوطين في القطاع المالي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الفرص الوظيفية وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وإشراك المزيد من الشباب في رسم معالم اقتصاد المستقبل.

بناء القدرات

وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي:«إن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب الإماراتي لريادة مختلف تخصصات القطاع المصرفي والمالي الذي يشكل محرّكاً مركزياً لفرص اقتصاد المستقبل، هي أولويات يحرص عليها معهد الإمارات المالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف تعزيز توطين القطاع وترسيخ ممكّنات الاقتصاد المتنوّع والنمو المستدام وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071».

وأضافت البلوشي: «تنامي نسب التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة والأصداء الإيجابية التي حققتها النسخ السابقة من معرض إثراء للتوظيف تبشّر بنجاح جديد لهذه النسخة من المعرض الذي يشكل جزءاً من برنامج «إثراء» ويقام بتعاون مشكور مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب والكفاءات المواطنة الشابة، للاستفادة من الفرص الوظيفية الواعدة التي تعرضها عشرات المؤسسات والشركات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.»

ملف التوطين من الأولويات

ومن جهته أكد المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن ملف التوطين يعد من الأولويات الاستراتيجية التي تسعى الدائرة من خلال خططها السنوية إلى رفع مؤشراته وتحقيق أفضل النتائج التي توافق تطلعات القيادة العليا؛ تجسيداً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله» بدعم وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في ساحات الأعمال، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب بوصفهم ركيزة النهضة والتقدم الحضاري، وعنصر الأساس في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا المعرض يفتح آفاقاً واسعة لأبناء وبنات الوطن، ويمنحهم خيارات متعددة لنيل الفرص التنافسية والالتحاق بالوظائف التخصصية. إضافة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، والتعرف إلى اتجاهات سوق العمل.

وأشار ابن حريمل إلى الدور الكبير والمحوري الذي لعبه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع الدائرة لتنظيم معرض إثراء الثالث ودعوة البنوك والمصارف وشركات التأمين إلى المشاركة في هذا المعرض، إيماناً من الجميع بالدور الذي يقع على المؤسسات الحكومية، لدعم ملف التوطين، ووضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ، ولفت إلى أن هذه الشراكة تعتبر شراكة استراتيجية تتمحور حول الأولويات الوطنية للطرفين، فيما يخدم الصالح العام، ويلقي بظلاله على الأهداف المرسومة.