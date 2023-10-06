شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكس» تضيف مركبات كهربائية إلى أسطولها في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أرامكس، إضافة مركبات كهربائية بالكامل إلى أسطولها في دولة الإمارات، وذلك في إطار التزامها الاستراتيجي طويل الأمد بالاستدامة وخفض البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها.

وتعد هذه المبادرة على وجه الخصوص جزءاً من خطط أرامكس التي تطمح من خلالها إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050؛ إذ يمثّل إدخال هذه المركبات الكهربائية المرحلة الأولى من استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز أسطولها من المركبات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. وتتطلع أرامكس قدماً إلى التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال المركبات الكهربائية من أجل دعم خططها الطموحة الرامية إلى تحويل أسطولها إلى مركبات كهربائية عبر شبكتها العالمية بحلول عام 2030.

مستقبل أفضل

وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات- اكسبرس في أرامكس: «يسعدنا الإعلان عن إدخال هذه المركبات الكهربائية بالكامل ضمن أسطولنا من مركبات التوصيل إلى الوجهة النهائية، ويتماشى ذلك مع التزامنا الراسخ بتوفير مستقبل أفضل للمجتمعات والأسواق التي نعمل فيها. وباعتبارنا الشركة الرائدة في مجال الاستدامة في المنطقة، تعد إضافة هذه المركبات الكهربائية إلى أسطول التوصيل الخاص بنا في دبي جزءاً لا يتجزأ من منصتنا للاستدامة (Delivering Good). ويسعدنا أن نعلن عن هذه الخطوة التي نفخر بها توازياً مع احتفال دولة الإمارات بعام الاستدامة».

وأضاف: «وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تسريع وتيرة الابتكار والإجراءات الملموسة في سعيها إلى تحقيق مبادرة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، نفتخر بالمساهمة في تحقيق مستقبل منخفض الكربون ونلتزم بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا. إن هذه المبادرة الرائدة من أرامكس ليست فقط تطوراً طبيعياً لشعارنا لحماية البيئة، لكنها أيضاً تجعل عملياتنا أكثر جاهزيةً للمستقبل. ويسعدني القول إن هذه ليست سوى بداية استراتيجيتنا الهادفة إلى تنمية وتوسيع أسطولنا من المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وعبر شبكة فروعنا، والبناء على جهودنا الرائدة في مجال النقل النظيف في جميع أنحاء المنطقة. كما نتطلّع إلى تشغيل مجموعة أكبر من المركبات الكهربائية ضمن أسطول أرامكس في المستقبل القريب».

تجارب

ويأتي الإعلان عن إدخال هذه المركبات الكهربائية إلى أسطول الشركة في دبي بعد استكمالها لعدة تجارب صارمة على مجموعة واسعة من مركبات التوصيل الكهربائية. وخلال فترة التجارب، اختبرت أرامكس مدى فاعلية المركبات الكهربائية وتوفر البنية التحتية اللازمة لدعم العمليات في الوقت المناسب. وشمل ذلك إجراء التجارب على المركبات الكهربائية خلال أوقات مختلفة من اليوم والسنة لأخذ عوامل الطقس في الاعتبار مع عدم التأثير على كفاءة عملية توصيل الطرود للعملاء.