شكرا لقرائتكم خبر عن «ألِف العقارية» تطلق منطقة «ألما» بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة ألِف، إطلاق المنطقة الثانية «ألما»، الواقعة ضمن مشروعها العقاري الرئيسي «حيّان».

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح البارز الذي حققه إطلاق المنطقة الأولى «أريم» في «حيّان»، ما يعزز التزام المجموعة بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة العصرية.

وتساعد منطقة «ألما» في تنامي المشروع العقاري الأكبر «حيّان» الذي يضم أربع مناطق مختلفة، ويتألّف من 1882 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 3.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربعة، ما يوفر تجربة نابضة للحياة، وسط أحضان الطبيعة، لا مثيل لها.

وتتميز منطقة «ألما» بإطلالة مباشرة على المركز المجتمعي في «حيّان»، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة، بخصوصية فريدة متوائمة من معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق الخدمية ووسائل الراحة.

وتتألف منطقة «ألما» من 299 وحدة سكنية، تضم مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم، تضفي مساحات معيشة مثالية تتناسب مع جميع احتياجات القاطنين.

وقالت مجموعة ألِف: «يُسعدنا أن نعلن عن إطلاق «ألما»، المنطقة الثانية لمشروع «حيّان» العقاري. يُمثل هذا التوسّع التزامنا المستمر بإنشاء بيئة سكنية استثنائية تعزز مزيجاً متجانساً بين الفخامة والطبيعة والخصوصية. كما تدعم خيارات متنوعة للعائلات ضمن مساحات معيشة مصممة بدقة هندسية، تضمن مستويات معيشية راقية».

وأضافت: «تضم منطقة «ألما» مجموعة من الميزات الحصرية التي تهدف إلى توفير تجربة عيش استثنائية. تتمتع المنطقة الثانية بسهولة الوصول إلى المركز المجتمعي في «حيّان»، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة، وغيرها من الخدمات المتعددة كالملاعب الواسعة، والأراضي المخصصة للزراعة العضوية، إضافة إلى المساحات الخضراء المظللة بالأوراق التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، ما يجعلها بيئة مثالية لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات. كما توفر الفلل أقصى قدر من الخصوصية مع أحدث وسائل الراحة التكنولوجية».