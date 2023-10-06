شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تعزز مكاسبها قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية، الجمعة، قبيل بيانات من المتوقع أن تعكس نمو الوظائف الأمريكية على نحو معتدل الشهر الماضي، الأمر الذي خفف بعض الضغط على مستثمري الأسهم الذين يساورهم القلق بخصوص أسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليسجل ارتفاعاً لثاني جلسة على التوالي، لكنه لا يزال يتجه صوب تكبد خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وبلغ المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع مع بلوغ العائد على السندات الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى في أعوام.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لمعرفة ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع الفائدة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم أدين الهولندية لتكنولوجيا المدفوعات 3.4%.

وعلى النقيض هوى سهم فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية التي تتخذ من أمستردام مقراً 9.6%، بعدما ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنها لا تزال غير راضية عن سحب أحد منتجاتها. (رويترز)