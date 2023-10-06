شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تطلق رحلاتها إلى أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، إطلاق أولى رحلاتها إلى أربيل، ويوفر المسار الجديد رحلات سفر منخفضة الكُلفة ومريحة للسياح والمقيمين في دولة الإمارات والعراق ومختلف أنحاء المنطقة.

وتسير الرحلات من أبوظبي إلى أربيل وفق جدول زمني مناسب، بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتعزز شركة الطيران الوطنية شبكتها إلى أكثر من 40 وجهة من أبوظبي.

معالم تاريخية

وتعد أربيل من المدن التي تتميز بتاريخ عريق وكرم الضيافة والمناظر الطبيعية الخلابة؛ وذلك إضافة إلى الثقافة الغنية والمواقع التاريخية المذهلة، بما في ذلك القلعة القديمة، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونيسكو؛ حيث يمكن للمسافرين من جميع الأعمار اكتشاف حضارات تاريخية متعددة. كما تشمل بعض المعالم التاريخية والطبيعية التي يجب زيارتها.

وبدورها تعد عاصمة دولة الإمارات أبوظبي وجهة عالمية مناسبة للعائلات؛ إذ تمتاز بتنوعها الثقافي وضيافتها الاستثنائية، وبتعدد خيارات الترفيه؛ حيث تكثر فيها المنتجعات الشاطئية والعروض الثقافية المتنوعة، والمعالم الخلابة، لتجمع بين الطبيعة الخلابة والتطور العمراني المعاصر، وتقدم لزوارها تجارب سياحية غنية وثقافة نابضة بالحياة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية والمغامرات المتنوعة، لتلبية متطلبات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

تعزيز الشبكة

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: «يسرنا إطلاق عملياتنا في أربيل، المدينة التي تتمتع بجمالها التاريخي المذهل، بينما نواصل تعزيز شبكتنا بالعديد من الوجهات المميزة في جميع أنحاء المنطقة، وتلتزم «ويز إير أبوظبي» بتوفير تجارب سفر بأسعار منخفضة للجميع في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك لإعطائهم فرصة استكشاف مدن غنية بالتجارب التي لا تنسى. كما نتطلع إلى استقبال محبي المغامرة على متن الطائرة قريباً لقضاء عطلة مميزة وبأسعار معقولة».