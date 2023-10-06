شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.46 دولار لـ"برنت".. و82.76 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط، تراجعها اليوم الجمعة، لتصل إلى 84.46 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.76 دولار للبرميل.

وأكد الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض الطوعي ومواصلة بلاده الاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.

وقال البراك -في بيان لوزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح- إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ(أوبك+) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولفت إلى القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.