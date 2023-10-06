موديز تتوقع ارتفاع سعر الدولار الرسمي إلى 35 جنيها في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأمريكية إلى 35 جنيهًا في نهاية السنة المالية 2024 (أي بحلول نهاية يونيو 2024) من 30.9 جنيه للدولار حاليًا.

كما تتوقع أن يرتفع سعر الدولار في العام المالي 2024-2025 إلى 40 جنيها للدولار مع الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة بين 95% و100% من الناتج المحلي الإجمالي حتى السنة المالية 2026.

وترى موديز، أن التضخم المرتفع يحد من قدرة السلطات النقدية على الاستجابة للسياسات للتخفيف من تداعيات التخفيض الرسمي المتجدد للعملة.

وترى الوكالة، أن مصر قد تواجه مخاطر إعادة التمويل، لكن ما يخفف هذه المخاطر بالنسبة للحكومة جزئيًا، هو الحصة الكبيرة من الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل ما يقرب من 20% من إجمالي الديون الخارجية، والتي تتوقع وكالة موديز أن يتم ترحيلها.

لكن ومع ذلك، تقول الوكالة، إن تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 27.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر معرضة لخطر الضعف بشكل كبير على مدى العامين المقبلين في غياب تدابير لتعزيز الاحتياطي الاحتياطي من النقد الأجنبي.