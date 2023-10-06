شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 مبايعة للشقق والفلل بـ 3 مليارات درهم خلال أسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الشقق والفلل

1.2 مليار درهم تصرفات الجمعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والإملاك في دبي أكثر من 9.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليار درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.18 مليار درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 98.25 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 130.27 مليون درهم.أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 316.03 مليون درهم.وسجلت الرهونات 4.2 مليار درهم، منها 62 رهونات أراضي بقيمة 798.55 مليون درهم، و407 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم، وأخرى في منطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم.وأما الهبات، فشهدت تسجيل 110 معاملات بقيمة 392 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 98.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 45 مليون درهم.وبلغت التصرفات العقارية الجمعة، أكثر من 1.2 مليار درهم، بتسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 13.58 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.51 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 43.53 مليون درهم.أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصي، وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.وسجلت الرهونات 373.3 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضي بقيمة 242.83 مليون درهم، و56 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 227 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم.وأما الهبات، فسجلت 12 معاملة بقيمة 26.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 مليون درهم.