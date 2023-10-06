شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تفتتح أول مركز بيانات سحابي في ألمانيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفتتح شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" أول مركز بيانات سحابي لها في ألمانيا بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة هاناو.

المنشأة لا تقوم بمعالجة بيانات المستهلكين الخاصين أو تخزينها، بل توفر خدمات التخزين والخدمات السحابية لعملاء تجاريين لجوجل كلاود، مثل مصرف "كومرتس بنك" ومورد السيارات "فيرر" ومجموعة "لوفتهانزا" للطيران.

قالت الشركة إن المنشأة ستساعد في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في ألمانيا. وتعد منطقة الراين-ماين محورا لمراكز البيانات الكبيرة في ألمانيا، بسبب وجود إحدى أكبر نقاط تبادل الإنترنت في العالم في فرانكفورت، وهي "DE-Cix"، والتي تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن مركز بيانات جوجل الجديد.

التحرر من الأعمال الإعلانية

سعت شركة جوجل على مدار سنوات إلى تحرير نفسها من الاعتماد على الأعمال الإعلانية عبر الإنترنت وإيجاد مصادر جديدة للدخل، فقررت ضخ استثمارات كبيرة في ألمانيا عام 2021، حتى لا تترك هذا السوق السحابي المربح لرواد السوق "أمازون إيه دابليو إس" و"مايكروسوفت"، أو شركات ألمانية مثل "لونوس" التابعة لمجموعة "يونايتد إنترنت".

بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في ألمانيا إلى مليار يورو. ومن المتوقع أيضًا حضور وزير الشؤون الرقمية الألماني "فولكر فيسينج" وعمدة هاناو "كلاوس كامينسكي" افتتاح المركز.