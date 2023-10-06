شكرا لقرائتكم خبر عن فاو: تراجع أسعار القمح العالمية بنسبة 1.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) استقرارًا في سبتمبر إلى حد كبير.

وسجلت أسعار القمح العالمية تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة، بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا.

أسعار السلع الغذائية

أشارت منظمة "فاو" إلى أن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم، سجل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس، وسجلت القراءة الأولية لشهر أغسطس 121.4 نقطة.

فيما سجل مؤشر سبتمبر انخفاضًا 10.7 بالمئة على أساس سنوي وتراجعًا بنسبة 24 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق، بلغه في مارس 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أسعار الأرز والسكر والزيوت النباتية

هذا وتراجعت أيضا أسعار الأرز 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو عشرة بالمئة في أغسطس.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة بأغسطس ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل، والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية انخفاضًا 3.9 بالمئة، وهبطت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم واحدًا بالمئة.