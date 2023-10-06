شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا.. المؤشر ستوكس 600 يرتفع بنسبة 0.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليسجل ارتفاعًا لثاني جلسة على التوالي، لكنه لا يزال يتجه صوب تكبد خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وبلغ المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع، مع بلوغ العائد على السندات الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى في أعوام.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، قبيل بيانات من المتوقع أن تعكس نمو الوظائف الأمريكية على نحو معتدل الشهر الماضي.

هذا الأمر الذي خفف بعض الضغط على مستثمري الأسهم الذين يساورهم القلق بخصوص أسعار الفائدة المرتفعة.

بيانات الوظائف الأمريكية

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية تلمسًا لمؤشرات لمعرفة ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة مرة أخرى في نوفمبر.

وصعد سهم أدين الهولندية لتكنولوجيا المدفوعات 3.4 بالمئة، فيما هوى سهم فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية التي تتخذ من أمستردام مقرا 9.6 بالمئة.

كانت أوضحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أنها لا تزال غير راضية عن سحب أحد منتجاتها.