شكرا لقرائتكم خبر عن المبتكرون الفرنسيون يضعون معايير مسار الطاقة المستدامة في «أديبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدعم من شركة «توتال إنرجيز»، وبالشراكة مع وكالة «بيزنس فرانس»، عرضت 11 شركة فرنسية حلولها المبتكرة التي تشكل مستقبل مشهد الطاقة المستدامة، وذلك في إطار مشاركتها ضمن الجناح الفرنسي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

اتسمت أجندة هذا العام بالوضوح التام حيال المساعي والأهداف، حيث تمحورت حول تمكين قادة الصناعة لتلبية متطلبات عالم متغيرة بشأن الطاقة وتحقيق تقدم ملموس في مجال إزالة الكربون عن البنية التحتية الحالية.

في هذا الإطار، تبرز منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز لإزالة الكربون والتصنيع المتقدم في قطاع الطاقة. وتتسق الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة والحد من الكربون بشكل سلس مع مقترحات الشركات الفرنسية ومساهمتها في سوق الطاقة.

من التكنولوجيا البارزة في مجال الطاقة المتجددة إلى ابتكار حلول توفير الطاقة التي تقلل من الأثر البيئي، تقود الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة جهود التحول في قطاع الصناعة في فرنسا وعلى الصعيد الدولي. ويؤكد حضورها في معرض «أديبك» التزامها بالابتكار الصناعي لدعم جهود إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة.

يذكر أن شركة «توتال إنرجيز» تعمل بفعالية على تمكين الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها للأسواق الدولية عبر بعثات التنقيب الجماعية، واستضافة المشاركين في برنامج المتطوعين الدوليين في المؤسسات (V.I.E) أو الموظفين في الشركات التابعة في الخارج، وتوفير قروض التصدير الأساسية والدعم الشخصي من خلال تعاونها معهم.

في هذا السياق، قال ألكسندر مارتن دينافيت، مدير التنمية الدولية لدى شركة «توتال إنرجيز» في فرنسا: «بينما نعمل على تعزيز دورنا كشركة متعددة الطاقة ولنكون لاعبًا رئيسيًا في مجال التحول الطاقي، يمتد دورنا ليشمل دعم الشركات داخل المناطق الفرنسية خلال مراحل تحولها الخاصة. نحن نساعدهم في تطوير أنفسهم، بما في ذلك التوسع الدولي، ونعمل كقوة توجيهية داعمة».

تقدم الشركات الفرنسية العارضة المدعومة من قبل شركة «توتال إنرجيز» حلولا مبتكرة تغطي نطاق كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والطاقة المتجددة.