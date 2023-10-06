شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية 77% من تداولات البورصات العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت الأسواق المالية في الإمارات والسعودية، على نحو 77% من إجمالي تداولات البورصات العربية، خلال تداولات شهر سبتمبر/ أيلول الفائت. وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 14 بورصة، أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية والسعودية بلغت نحو 37.5 مليار دولار من إجمالي تداولات البورصات العربية البالغة 48.8 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية بلغت 8.5 مليار دولار، موزعة بواقع 5.9 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 2.58 مليار دولار لسوق دبي المالي.

فيما بلغت قيمة تداولات السوق المالية السعودية نحو 28.9 مليار دولار، وبورصة مصر 5.32 مليار دولار، وقطر 3.01 مليار دولار، والكويت 2.52 مليار دولار، ومسقط إلى 132.9 مليون دولار، وعمان إلى 112.5 مليون دولار، وبيروت 75.4 مليون دولار، وفلسطين 72.7 مليون دولار، والبحرين 27.6 مليون دولار، وبورصة العقار 17 مليون دولار، وبورصة دمشق 7.3 مليون دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية للبورصات العربية، أوضحت النشرة، أن سوق أبوظبي سجل نمواً بنسبة 4.1% لتصل إلى 776.5 مليار دولار، وزادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 1.64% إلى 189.6 مليار دولار.

ووفق النشرة، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مصر بنسبة 7.6% إلى 44.4 مليار دولار، ودمشق بنسبة 1.59% إلى 4.01 مليار دولار، وقطر 0.3% إلى 165.9 مليار دولار، وعمان 0.2% إلى 23.8 مليار دولار.

وذكرت أن رسملة السوق المالية السعودية، وصلت إلى 3.04 تريليون دولار، والكويت إلى 133.07 مليار دولار، ومسقط 61.07 مليار دولار، الدار البيضاء 58.9 مليار دولار، وبيروت سجلت نحو 18.2 مليار دولار، وتونس نحو 7.66 مليار دولار، وفلسطين ما قيمته 4.88 مليار دولار. (وام)